У жорстокій бійці в мексиканській в'язниці загинули 28 осіб: кілька тіл знайдені обезголовленими
За даними влади, спалах насильства у в'язниці сталася напередодні вночі, слідів використання вогнепальної зброї не виявлено. Зіткнення двох протиборчих банд усередині в'язниці на південно-заході Мексики призвело до численних жертв серед ув'язнених.
Як передає ВВС, адміністрація в'язниці "Лас-Крусес" в Акапулько повідомляє щонайменше про 28 загиблих, причому кілька тіл знайдені обезголовленими.
Більшість жертв загинули в результаті ножових ран і сильних побоїв. За даними влади, спалах насильства у в'язниці стався напередодні вночі.
Слідів використання вогнепальної зброї не виявлено. Акапулько - найбільше місто штату Герреро, одного з великих центрів виробництва наркотиків.
У минулому Акапулько було одним з головних туристичних місць Мексики, але через різке зростання злочинності перетворилося в одне з найнебезпечніших місць в країні.
Губернатор штату дав розпорядження почати розслідування інциденту, а поки федеральна поліція і армія встановили кордон навколо в'язниці "Лас-Крусес", оскільки родичі ув'язнених, дізнавшись про вбивства усередині в'язниці, спробували проникнути на її територію, зробивши дірки в загородженнях з колючого дроту.
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