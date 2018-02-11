У жовтні Київський метрополітен перерахував компанії Фукса більше 80 млн грн

"У жовтні з кожної поїздки в метро, ​​яку ми з вами зробили, приблизно 2 грн йшло Павлу Фуксу"

Головний редактор "Бізнес.Цензор" Сергій Головньов оприлюднив інформацію про те, що за жовтень 2018 року Київський метрополітен перерахував компанії Фукса "Австро-Угорська лізингова компанія" понад 80 млн грн двома траншами.

Це випливає з трансакцій нижче.

"Австро-Угорська лізингова компанія" до травня 2016 року називалася ТОВ "Укррослізинг". Ця фірма ще за Януковича продала комунальному підприємству "Київський метрополітен" 100 вагонів за завищеною ціною. Фукс, вже при Порошенку, чарівним чином отримав контроль над "Укррослізингом", перейменував його в "Австро-Угорську лізингову компанію. А потім він виграв всі суди у метрополітену і збільшив суму боргу до 2 млрд грн. Але Порошенко до цього відношення не має, звичайно ж. Просто він же не може впливати на чесні українські суди", - інформує Сергій Головньов на своїй сторінці у Facebook.

Подробиці з передісторією тут.

За словами журналіста, виключно Фуксу глава Полтавської облради Олександр Біленький, який латентно дружить з Ігорем Кононенком, з радістю погодив спецдозвіл на видобуток газу в Полтавській області. Жоден інший добувач газу в країні, його суворим вимогам не відповідає.

"Плюс до всього, Фукс - волонтер. Він збирає гроші з людей (наприклад, з усіх пасажирів київського метро) і віддає їх Президенту Петру Порошенко і меру Києва Віталію Кличку, щоб у тих була дєнюжка на вибори. А це, як всі ми знаємо, дуже важливо для української армії і протистояння Володимиру Путіну", - іронізує Головньов.

Нагадаємо, що 31 січня 2017 року Київський апеляційний госпсуд ухвалив стягнути з КП "Київський метрополітен" на користь ТОВ "Укррослізинг" 1,97 млрд грн заборгованості за договором фінансових лізингових послуг, згідно з яким фірма у 2009 році передала метрополітену в користування 40 вагонів головних і 60 вагонів проміжних.

У сумі боргу заборгованість за самі вагони становила всього 366 млн грн, решта - відсотки, пеня, інфляційні втрати та "коефіцієнт коригування" на суму 1,19 млрд грн.

У 2008 році власником "Укррослізинг" було ТОВ "Київринг" Андрія і Владислава Лебедів, які зараз є помічниками нардепа від БПП Сергія Алексєєва - президента фан-клубу братів Кличко.

Напередодні підписання угод з метрополітеном "Укррослізинг" перейшов у власність кіпрської Impofirm Consulting Limited, близької до екс-регіонала Юрія Іванющенка.

Наразі власником "Укррослізинг" є кіпрська компанія "Укррослізинг Сайпрус Лімітед", бенефіціаром якої з серпня значиться австрійський консультант Уве Крістіан Ешнер.

До нього бенефіціаром компанії з 2017 року був російсько-український бізнесмен Павло Фукс. В Україні Фукс відомий скупкою токсичних активів у оточення Віктора Януковича.

Нагадаємо, з липня 2018 року вартість проїзду в київському метрополітену зросла з 5 до 8 гривень за поїздку.