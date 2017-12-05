У "Жулянах" затримали злочинну групу, яка продавала українських дівчат в сексуальне рабство
Небезпечну групу організував громадянин Туреччини, який був студентом одного з київських вишів, повідомляє прес-служба Нацполіції Чернігівської області.
Зловмиснику допомагала спільниця з Чернігова. Дівчат вербували через соціальні мережі, обіцяли їм 3,5 тисячі доларів зарплати, а потім продавали за кордон.
Злочинну групу затримали під час відправки двох дівчат на Кіпр. Підозрювані затримані до ізолятору тимчасового тримання.
У громадянина Туреччини вилучено нерозмитнений автомобіль "Мерседес", який використовувався для здійснення злочину.
Наразі українські дівчата повернуті додому, а також дають свідчення поліції.
Нагадаємо, що співробітники Національної поліції спільно з Державною прикордонною службою під процесуальним керівництвом прокуратури затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль" 40-річного громадянина Китаю, який організував міжнародний канал торгівлі людьми.
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