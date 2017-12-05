Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У "Жулянах" затримали злочинну групу, яка продавала українських дівчат в сексуальне рабство

Дівчатам обіцяли по $3,5 тис заробітку
В аеропорту "Жуляни" поліція затримала міжнародну групу работорговців, які продавали українських дівчат у сексуальне рабство.
У "Жулянах" затримали злочинну групу, яка продавала українських дівчат в сексуальне рабство Фото: cn.npu.gov.ua

Небезпечну групу організував громадянин Туреччини, який був студентом одного з київських вишів, повідомляє прес-служба Нацполіції Чернігівської області.

Зловмиснику допомагала спільниця з Чернігова. Дівчат вербували через соціальні мережі, обіцяли їм 3,5 тисячі доларів зарплати, а потім продавали за кордон. 

Злочинну групу затримали під час відправки двох дівчат на Кіпр. Підозрювані затримані до ізолятору тимчасового тримання.

У громадянина Туреччини вилучено нерозмитнений автомобіль "Мерседес", який використовувався для здійснення злочину.

Наразі українські дівчата повернуті додому, а також дають свідчення поліції.

Нагадаємо, що співробітники Національної поліції спільно з Державною прикордонною службою під процесуальним керівництвом прокуратури затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль" 40-річного громадянина Китаю, який організував міжнародний канал торгівлі людьми.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 05 2017 10:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.