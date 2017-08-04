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У "Борисполі" спіймали работорговця з Китаю

Чоловік вербував українок для надання інтимних послуг
Співробітники Національної поліції спільно з Державною прикордонною службою під процесуальним керівництвом прокуратури затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль" 40-річного громадянина Китаю, який організував міжнародний канал торгівлі людьми.
У "Борисполі" спіймали работорговця з Китаю Фото: zbroya.info

Зловмисника затримали в аеропорту "Бориспіль" під час спроби переправлення двох молодих жінок за межі України рейсом Київ – Алмати.

"У результаті проведення попередніх заходів було встановлено, що зловмисник вербував українок для надання послуг інтимного характеру в розважальних закладах, розташованих на території його країни. За послуги чоловік обіцяв жінкам платити 6 тис. дол. на місяць", - сказано в повідомленні прес-центру Держприкордонслужби.

Наразі стосовно зловмисника проводять слідчі дії й обирають запобіжний захід.

Також встановлюють всіх можливих причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення осіб.

Нагадаємо, у лютому в аеропорту Одеси правоохоронці перекрили канал постачання українських дівчат за кордон для експлуатації їх у сфері секс-індустрії.

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08 04 2017 11:53
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