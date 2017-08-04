У "Борисполі" спіймали работорговця з Китаю
Зловмисника затримали в аеропорту "Бориспіль" під час спроби переправлення двох молодих жінок за межі України рейсом Київ – Алмати.
"У результаті проведення попередніх заходів було встановлено, що зловмисник вербував українок для надання послуг інтимного характеру в розважальних закладах, розташованих на території його країни. За послуги чоловік обіцяв жінкам платити 6 тис. дол. на місяць", - сказано в повідомленні прес-центру Держприкордонслужби.
Наразі стосовно зловмисника проводять слідчі дії й обирають запобіжний захід.
Також встановлюють всіх можливих причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення осіб.
Нагадаємо, у лютому в аеропорту Одеси правоохоронці перекрили канал постачання українських дівчат за кордон для експлуатації їх у сфері секс-індустрії.
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