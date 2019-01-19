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У житловому будинку в окупованій Макіївці обвалився дах

Інформації про жертви в результаті обвалення немає
В окупованій Макіївці (Донецька обл.) сталося часткове обвалення покрівлі п'ятиповерхового будинку.
У житловому будинку в окупованій Макіївці обвалився дах Фото: соцмережі

Sнцидент стався 18 січня на бульварі 8 вересня у Кіровському районі Макіївки, повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на "МНС ДНР". 

Інформації про жертви в результаті обвалення немає.

Причиною обвалення бойовики називають "скупчення великої кількості снігу на покрівлі будинку".

"Сталося обвалення дерев'яної обрешітки і шиферу на площі 30 кв.м, також існує загроза обвалення 50 кв.м", - заявили в ОРДО.

Також зазначається, що для зміцнення конструкції покрівлі було встановлено 8 дерев'яних опор. Відновлювальні роботи заплановано на 19 січня.

Раніше повідомлялося, що 16 січня відбулося обвалення даху у багатоквартирному будинку у Радянському районі Макіївки. 11 січня на Центральному ринку Макіївки впав металевий навіс торгових рядів, внаслідок чого постраждали 4 людини. Також обвалення покрівлі різних будівель останніми днями сталися у Луганську, Кадіївці (Стаханові), Чистяково (Торезі), Брянці, Ясинуватій. 

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19 01 2019 13:15
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