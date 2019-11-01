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Обвал даху торгового ряду у Макіївці: четверо людей госпіталізовані

Причина обвалу ще встановлюється
Після обвалу даху торгового ряду на "Червоному ринку" в окупованій Макіївці четверо постраждалих госпіталізовані в лікарню.
Обвал даху торгового ряду у Макіївці: четверо людей госпіталізовані Макіївка

Рятувальники продовжують розбирати завали. Причина обвалу ще встановлюється, інформує "Громадське".

Очевидці заявили, що дах торгового ряду впав під вагою снігу. У постраждалих забої голови, у деяких — підозри на перелом рук та ніг.

Також сайти бойовиків повідомляють, що в місті Ясинувата у п'ятиповерховому будинку обвалилась крівля, через сніг. Також дах обвалився на Алчевському металургійному комбінаті. Він впав під тиском снігу.

За даними Укргідрометцентру, у Донецькій області 11 січня температура повітря вдень до -5 градусів морозу. В області ще наступні три дні йтиме сніг.

Нагадаємо, що вибух у будинку стався у ніч на 31 грудня. До лікарів по медичну допомогу звернулися 12 людей, з них чотирьох відправили до лікарні. Іншим надали амбулаторну допомогу. Стан постраждалих оцінили як задовільний.

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11 01 2019 20:18
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