Обвал даху торгового ряду у Макіївці: четверо людей госпіталізовані

Після обвалу даху торгового ряду на "Червоному ринку" в окупованій Макіївці четверо постраждалих госпіталізовані в лікарню.

Рятувальники продовжують розбирати завали. Причина обвалу ще встановлюється, інформує "Громадське".

Очевидці заявили, що дах торгового ряду впав під вагою снігу. У постраждалих забої голови, у деяких — підозри на перелом рук та ніг.

Також сайти бойовиків повідомляють, що в місті Ясинувата у п'ятиповерховому будинку обвалилась крівля, через сніг. Також дах обвалився на Алчевському металургійному комбінаті. Він впав під тиском снігу.

За даними Укргідрометцентру, у Донецькій області 11 січня температура повітря вдень до -5 градусів морозу. В області ще наступні три дні йтиме сніг.

Нагадаємо, що вибух у будинку стався у ніч на 31 грудня. До лікарів по медичну допомогу звернулися 12 людей, з них чотирьох відправили до лікарні. Іншим надали амбулаторну допомогу. Стан постраждалих оцінили як задовільний.