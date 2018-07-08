У Житомирі виявили сальмонелу у курятині, якою годували ув'язнених
Житомирська прокуратура розпочала два кримінальних провадження за фактами порушень санітарних норм, виявлених у виправній колонії № 4 та установі виконання покарань №8, повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко у Facebook.
"За результатами проведених санітарно-мікробіологічних досліджень щодо відповідності м’яса птиці вимогам ГОСТу, у зразках курячого м’яса, відібраних у Житомирських виправній колонії № 4 та установі виконання покарань №8 виявлено патогенну мікрофлору, у тому числі сальмонелу", - йдеться у дописі.
Усього в морозильних камерах двох установ зберігається понад 12 тонн замороженої курятини. Житомирська місцева прокуратура внесла вказівку про заборону використання цього м’яса.
Триває досудове розслідування.
Також, у Чернігівській області восьмеро осіб госпіталізували з підозрою на сальмонельоз після поминального обіду. Стан хворих - середньої тяжкості.
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