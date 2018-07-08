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У Житомирі виявили сальмонелу у курятині, якою годували ув'язнених

Під час перевірки виявили порушення норм зберігання продуктів харчування
У Житомирі виявили сальмонелу у курячому м’ясі, з якого готують страви для ув’язнених.
У Житомирі виявили сальмонелу у курятині, якою годували ув Фото: tsn.ua

Житомирська прокуратура розпочала два кримінальних провадження за фактами порушень санітарних норм, виявлених у виправній колонії № 4 та установі виконання покарань №8, повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

"За результатами проведених санітарно-мікробіологічних досліджень щодо відповідності м’яса птиці вимогам ГОСТу, у зразках курячого м’яса, відібраних у Житомирських виправній колонії № 4 та установі виконання покарань №8 виявлено патогенну мікрофлору, у тому числі сальмонелу", - йдеться у дописі.

Усього в морозильних камерах двох установ зберігається понад 12 тонн замороженої курятини. Житомирська місцева прокуратура внесла вказівку про заборону використання цього м’яса.

Триває досудове розслідування.

Також, у Чернігівській області восьмеро осіб госпіталізували з підозрою на сальмонельоз після поминального обіду. Стан хворих - середньої тяжкості.

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07 08 2018 15:59
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