У зоні АТО терористи 63 рази обстріляли українські позиції: загинув один військовий, семеро поранені

За минулу добу один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще семеро отримали поранення

За минулу добу у зоні АТО терористи 63 рази відкривали вогонь по опорних пунктах українських військовослужбовців.

На Приморському напрямку зі 120-міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні позиції біля Водяного. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог терористи обстріляли опорні пункти під Красногорівкою.

Як повідомляє прес-центр АТО, в районі Гнутового бойовики застосували міномети калібру 82 мм, зенітні установки ЗУ-23-2, гранатомети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю, а біля Славного стріляли з 82 мм мінометів. Позиції біля Широкиного та Новотроїцького терористи обстрілювали з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а опорні пункти неподалік Павлополя та Мар’їнки – з гранатометів різних систем. В районі Лебединського бойовики вели вогонь з кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї, а позиції поблизу Чермалика обстріляли зі стрілецької зброї. У районі Гнутового та Новотроїцького діяли ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї терористи вели вогонь біля Авдіївки. По опорних пунктах в районі Луганського бойовики стріляли зі 120 міліметрових мінометів, протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів.

Позиції під Невельським були обстріляні з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї, а з 82 мм мінометів та кулеметів великих калібрів -поблизу шахти Бутівка та Кам’янки. З озброєння БМП, мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем терористи стріляли біля Зайцевого, а з 82 мм мінометів, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі Троїцького. Поблизу Авдіївки активно діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів бойовики стріляли по опорних пунктах поблизу Кримського та Новозванівки. Під Катеринівкою терористи застосували 82 мм міномети, а біля Троїцького вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. З гранатометів та кулеметів великих калібрів були обстріляні позиції поблизу Новоолександрівки, а біля Валуйського та Станиці Луганської бойовики вели вогонь з протитанкових гранатометів.

У штабі також додали, що за минулу добу один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще семеро отримали поранення.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська з початку доби 28 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. Чотири українські воїни отримали поранення.

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