У зоні АТО від розриву гранати загинув 18-річний контрактник

Сьогодні стало відомо, що 6 жовтня в зоні АТО в результаті вибуху гранати в руках загинув 18-річний контрактник з Житомирської області Владислав Сиваш, сирота, який пішов в АТО, щоб прогодувати молодших брата і сестру.

Про це кореспонденту LIGA.net повідомив прес-секретар 28-ї окремої мехбригади Олег Сидоренко.

За словами Сидоренка, трагедія сталася в період з 6 до 8 години ранку, коли військовослужбовець заступав на чергування. Свідків події не було. "Ніхто не знає, що там сталося ... Версій десять, і всі вони мають місце бути", - сказав представник прес-служби. Однак, за його словами, це точно не було самогубством.

На місце події виїжджала поліція, військова прокуратура. Кримінальне провадження порушено за статтею про необережне поводження зі зброєю.

"Граната розірвалася в області попереку. Тобто це не ногою він десь зачепив. Він тримав гранату в руках", - сказав Сидоренко.

За словами представника бригади, у Сівашова не було ні батька, ні матері, і саме турбота про молодших сестру і брата підштовхнула його до підписання контракту.

Також Сидоренко додав, що військовослужбовець характеризувався тільки з позитивного боку, про будь-які конфлікти з товаришами по службі або начальством невідомо. "Життєрадісний, задоволений молода людина", - сказав про загиблого прес-секретар бригади.

За інформацією "Думської", Сівашова поховали 8 жовтня на малій батьківщині.