У зоні АТО від розриву гранати загинув 18-річний контрактник
Про це кореспонденту LIGA.net повідомив прес-секретар 28-ї окремої мехбригади Олег Сидоренко.
За словами Сидоренка, трагедія сталася в період з 6 до 8 години ранку, коли військовослужбовець заступав на чергування. Свідків події не було. "Ніхто не знає, що там сталося ... Версій десять, і всі вони мають місце бути", - сказав представник прес-служби. Однак, за його словами, це точно не було самогубством.
На місце події виїжджала поліція, військова прокуратура. Кримінальне провадження порушено за статтею про необережне поводження зі зброєю.
"Граната розірвалася в області попереку. Тобто це не ногою він десь зачепив. Він тримав гранату в руках", - сказав Сидоренко.
За словами представника бригади, у Сівашова не було ні батька, ні матері, і саме турбота про молодших сестру і брата підштовхнула його до підписання контракту.
Також Сидоренко додав, що військовослужбовець характеризувався тільки з позитивного боку, про будь-які конфлікти з товаришами по службі або начальством невідомо. "Життєрадісний, задоволений молода людина", - сказав про загиблого прес-секретар бригади.
За інформацією "Думської", Сівашова поховали 8 жовтня на малій батьківщині.
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