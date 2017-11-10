Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У зоні АТО від розриву гранати загинув 18-річний контрактник

18-річний сирота Владислав Сиваш пішов в АТО, щоб прогодувати молодших сестру і брата
Сьогодні стало відомо, що 6 жовтня в зоні АТО в результаті вибуху гранати в руках загинув 18-річний контрактник з Житомирської області Владислав Сиваш, сирота, який пішов в АТО, щоб прогодувати молодших брата і сестру.
У зоні АТО від розриву гранати загинув 18-річний контрактник Владислав Сиваш Фото: Dymskaya.com

Про це кореспонденту LIGA.net повідомив прес-секретар 28-ї окремої мехбригади Олег Сидоренко.

За словами Сидоренка, трагедія сталася в період з 6 до 8 години ранку, коли військовослужбовець заступав на чергування. Свідків події не було. "Ніхто не знає, що там сталося ... Версій десять, і всі вони мають місце бути", - сказав представник прес-служби. Однак, за його словами, це точно не було самогубством.

На місце події виїжджала поліція, військова прокуратура. Кримінальне провадження порушено за статтею про необережне поводження зі зброєю.

"Граната розірвалася в області попереку. Тобто це не ногою він десь зачепив. Він тримав гранату в руках", - сказав Сидоренко.

За словами представника бригади, у Сівашова не було ні батька, ні матері, і саме турбота про молодших сестру і брата підштовхнула його до підписання контракту.

Також Сидоренко додав, що військовослужбовець характеризувався тільки з позитивного боку, про будь-які конфлікти з товаришами по службі або начальством невідомо. "Життєрадісний, задоволений молода людина", - сказав про загиблого прес-секретар бригади.

За інформацією "Думської", Сівашова поховали 8 жовтня на малій батьківщині.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 10 2017 22:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.