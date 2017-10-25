У зоні АТО загинув 23-річний випускник львівської Академії сухопутних військ
У понеділок, 23 жовтня, під час служби на спостережному посту в Донецькій області загинув 23-річний солдат Юрій Колесник. Про це повідомила прес-служба Рівненської ОДА.
"Під час проведення розвідки місцевості та встановлення сигнальних ракет для безпеки посту військовослужбовець підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої ворога", - йдеться у повідомленні прес-служби.
За даними Leopolis.news, Юрій Колесник – уродженець міста Дубровиця на Рівненщині. Хлопець пішов служити до ЗСУ в жовтні 2013 року, вчився в Академії сухопутних військ у Львові. Нагороджений медаллю "Захиснику України".
У загиблого лишилися батьки, старші брат та дві сестри.
На Дубровиччині 25-27 жовтня оголошено Дні жалоби.
Нагадаємо, у вівторок в результаті обстрілу на Маріупольському напрямку двоє українських військовослужбовців отримали поранення, несумісні з життям.
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