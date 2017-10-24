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За добу в зоні АТО загинули четверо українських військових

Двоє були вбиті в результаті обстрілів, ще двоє підірвалися на вибуховому пристрої
У вівторок в результаті обстрілу на Маріупольському напрямку двоє українських військовослужбовців отримали поранення, несумісні з життям.
За добу в зоні АТО загинули четверо українських військових Фото: EPA/UPG

Ще двоє бійців отримали поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої. Крім того, ще двоє військових загинули і один отримав поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донецькому напрямку, - повідомляє штаб АТО.

Водночас з початку доби вогнева активність російсько-окупаційних угруповань була незначною.

На Донецькому напрямку окупанти з автоматичних гранатометів і кулеметів били по опорних пунктах сил АТО неподалік Верхньоторецького.

З цієї ж зброї бойовики обстріляли укріплення української армії в районі Водяного на Приморському напрямку. Також сьогодні вдень під ворожим вогнем опинилися захисники Мар'їнки.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 22 рази порушили перемир'я в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. Один боєць АТО отримав поранення.

 

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24 10 2017 19:18
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