За добу в зоні АТО загинули четверо українських військових
Ще двоє бійців отримали поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої. Крім того, ще двоє військових загинули і один отримав поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донецькому напрямку, - повідомляє штаб АТО.
Водночас з початку доби вогнева активність російсько-окупаційних угруповань була незначною.
На Донецькому напрямку окупанти з автоматичних гранатометів і кулеметів били по опорних пунктах сил АТО неподалік Верхньоторецького.
З цієї ж зброї бойовики обстріляли укріплення української армії в районі Водяного на Приморському напрямку. Також сьогодні вдень під ворожим вогнем опинилися захисники Мар'їнки.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики 22 рази порушили перемир'я в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. Один боєць АТО отримав поранення.
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