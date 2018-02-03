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У зоні АТО загинув український військовий

Від початку доби зафіксовано шість ворожих обстрілів
Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують обстрілювати укріплення Збройних Сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
У зоні АТО загинув український військовий Фото: з відкритих джерел

На Луганському напрямку ворог застосував 120-мм міномети по позиціях ЗСУ поблизу Троїцького, інформує прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку противник неодноразово, з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї обстрілював українські опорні пункти у передмісті Авдіївки.

Загалом, від початку сьогоднішньої доби зафіксовано 6 ворожих обстрілів. Унаслідок цих дій, на жаль, загинув український воїн, ще двоє наших захисників отримали поранення.

Нагадаємо, що за минулу добу, 1 березня, бойовики 2 рази порушили режим тиші - ніхто із бійців ЗСУ не постраждав.

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02 03 2018 18:37
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