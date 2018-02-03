У зоні АТО загинув український військовий Від початку доби зафіксовано шість ворожих обстрілів

Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують обстрілювати укріплення Збройних Сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Фото: з відкритих джерел

На Луганському напрямку ворог застосував 120-мм міномети по позиціях ЗСУ поблизу Троїцького, інформує прес-центр штабу АТО. На Донецькому напрямку противник неодноразово, з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї обстрілював українські опорні пункти у передмісті Авдіївки. Загалом, від початку сьогоднішньої доби зафіксовано 6 ворожих обстрілів. Унаслідок цих дій, на жаль, загинув український воїн, ще двоє наших захисників отримали поранення. Нагадаємо, що за минулу добу, 1 березня, бойовики 2 рази порушили режим тиші - ніхто із бійців ЗСУ не постраждав.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію