НОВИНИРосійсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують обстрілювати укріплення Збройних Сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У зоні АТО загинув український військовий
Від початку доби зафіксовано шість ворожих обстрілів
Фото: з відкритих джерел
На Луганському напрямку ворог застосував 120-мм міномети по позиціях ЗСУ поблизу Троїцького, інформує прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку противник неодноразово, з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї обстрілював українські опорні пункти у передмісті Авдіївки.
Загалом, від початку сьогоднішньої доби зафіксовано 6 ворожих обстрілів. Унаслідок цих дій, на жаль, загинув український воїн, ще двоє наших захисників отримали поранення.
Нагадаємо, що за минулу добу, 1 березня, бойовики 2 рази порушили режим тиші - ніхто із бійців ЗСУ не постраждав.
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02 03 2018 18:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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