Доба в АТО: 2 обстріли, бойовики застосували міномети
Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили здійснювати обстріли в бік українських захисників. На Луганському напрямку противник застосував 82-мм міномети біля Світлодарська та випустив у бік наших позицій 10 мін", - йдеться у звіті.
На Донецькому напрямку ворог вів вогонь з мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП та гранатометів у районі Пісків.
На інших ділянках нашої оборони порушень режиму тиші не зафіксовано.
"Відносне затишшя ефективно використали військовослужбовці, які виконують завдання у Донецькій області. Військовою інженерною технікою вони розчистили від снігових заметів автомобільну дорогу між прифронтовими Мар’їнкою і Красногорівкою", - повідомили у штабі.
Зазначимо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатує збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі.
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