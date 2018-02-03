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Доба в АТО: 2 обстріли, бойовики застосували міномети

На Донецькому напрямку ворог вів вогонь з мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП та гранатометів у районі Піскі
За минулу добу, 1 березня, бойовики 2 рази порушили режим тиші - ніхто із бійців ЗСУ не постраждав.
Доба в АТО: 2 обстріли, бойовики застосували міномети Фото:unian

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили здійснювати обстріли в бік українських захисників. На Луганському напрямку противник застосував 82-мм міномети біля Світлодарська та випустив у бік наших позицій 10 мін", - йдеться у звіті.

На Донецькому напрямку ворог вів вогонь з мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП та гранатометів у районі Пісків.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму тиші не зафіксовано.

"Відносне затишшя ефективно використали військовослужбовці, які виконують завдання у Донецькій області. Військовою інженерною технікою вони розчистили від снігових заметів автомобільну дорогу між прифронтовими Мар’їнкою і Красногорівкою", - повідомили у штабі.

Зазначимо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатує збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

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02 03 2018 07:23
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