У зоні АТО загинув український військовий, - штаб

Ситуація в зоні проведення АТО залишається складно, проте контрольованою українськими захисниками. З початку доби бойовики проросійських незаконних збройних формувань 18 разів відкривали вогонь по наших підрозділах. Продовжують бойовики використовувати і види озброєння, які заборонені Мінськими угодами.

Приморський напрямок. Саме тут підконтрольні Росії озброєні банди найчастіше порушували режим припинення вогню. Зокрема, по обіді противник з мінометів калібру 120 мм обстріляв оборонні укріплення ЗС України поблизу Богданівки. Пізніше бойовики здійснили обстріл наших позицій неподалік Крансногорівки з 82-мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Окрім того, впродовж дня загарбники з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів неодноразово били по опорних пунктах ЗС України, які розташовані в районі Широкиного, Водяного, Павлополя та Чермалика, інформує прес-центр штабу АТО.

Донецький напрямок. Найнапруженішою точкою на цій ділянці лінії зіткнення залишається південне передмістя Авдіївки. Тут окупанти одразу по обіді вели вогонь по позиціях сил АТО з танків, дещо згодом - зі 120-мм мінометів. Біля Кам'янки противник застосовував проти українських воїнів великокаліберні кулемети. А з околиць тимчасово окупованого Донецька найманці, використовуючи гранатомети різних модифікацій, вели вогонь по наших опорних пунктах в районі Пісків.

Луганський напрямок. Тут сьогодні зафіксовано найменше ворожих збройних провокацій. Ще зранку бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали українських воїнів поблизу Новотошківського. Там же наших захисників вицілював ворожий снайпер. А в районі Кримського незаконні збройні формування застосовували протитанковий ракетний комплекс.

В результаті ворожих обстрілів один український воїн сьогодні, на жаль, загинув.

Нагадаємо, підтримувані Росією озброєні бандформування на сході України 50 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України вздовж усієї лінії фронту, один український воїн загинув.