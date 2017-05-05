У зоні відчуження в районі японської АЕС Фукусіма майже тиждень гасять масштабні лісові пожежі

Пожежники борються з лісовою пожежею в зоні відчуження в районі закритої атомної електростанції Фукусіма

В Японії в районі міста Фукусіми в зоні відчуження біля атомної електростанції (АЕС) протягом останніх днів згоріло понад 20 гектарів лісу. Про це повідомляє NHK World.

"Пожежники борються з лісовою пожежею в закритій зоні на місцевості поряд з АЕС Фукусіма. Область має відносно високий рівень радіації внаслідок ядерної аварії 2011. Уряд префектури Фукусіма повідомляє, що моніторинг постів поруч з місцем пожежі не показали жодних істотних змін у рівні радіації", - йдеться в повідомленні.

Пожежа почалася минулої суботи в місті Наміе. На даний момент згоріло понад 20 гектарів лісів. Вогонь поступово поширюється через південні вітри.

Пожежники і члени сил самооборони намагалися загасити полум'я за допомогою вертольотів у четвер, 4 травня 2017 року. Близько 240 людей в костюмах, масках також боролися з вогнем на землі.

Через 4 роки після аварії на Фукусімській АЕС на ній продовжують виявляти витік радіоактивної води.

Нагадаємо, аварія на АЕС "Фукусіма-1" на північному сході Японії сталася 11 березня 2011 року внаслідок землетрусу магнітудою 9 балів, а також цунамі. Компанія-оператор АЕС TEPCO досі не може усунути витоку радіації з пошкодженого реактора.

Аварія стала найбільшою за чверть століття після катастрофи на Чорнобильській АЕС. Після цього Японія тимчасово перейшла на використання теплових електростанцій, закупівля палива для яких обходиться занадто дорого. До аварії ядерна енергія забезпечувала близько 30% електроенергії Японії.



