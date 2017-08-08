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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Учаснику перестрілки в Дніпрі вручили ще дві підозри

Питання про обрання Пабілеру запобіжного заходу все ще вирішується суді
У Дніпрі вручили ще два повідомлення про підозру Давиду Пабілеру - учаснику перестрілки, в якій загинуло двоє воїнів АТО.
Учаснику перестрілки в Дніпрі вручили ще дві підозри Фото: informator.dp.ua

За даними поліції, вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів за частиною 2 статті 189 (вимагання) і частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, повідомляє "Радіо Свобода".

1 серпня учаснику перестрілки в Дніпрі, громадянину Ізраїлю було вручено перше повідомлення про підозру.

Водночас, як повідомили в поліції, питання про обрання чоловікові запобіжного заходу все ще вирішується в суді.

Обрання запобіжного заходу підозрюваному в Бабушкінському районному суді Дніпра почалося ще 2 серпня. Процес затягнувся через численні клопотання захисту. Сторона захисту кілька разів клопотала про відвід судді та слідчого, адвокати заявили клопотання про необхідність залучення перекладача з івриту, оскільки їхній підзахисний, громадянин Ізраїлю, не розуміє української та російської мов.

На судовому засіданні в п'ятницю адвокати підозрюваного висловлювали недовіру до професіоналізму спеціально запрошеної у Дніпро з Умані перекладачки з івриту. Сторона звинувачення прокоментувала це як свідоме затягування судового процесу.

Суд у понеділок знову затягнувся через нове клопотання захисту про відвід судді.

Як відомо, 24 липня ввечері у Дніпрі в результаті перестрілки загинув на місці колишній воїн-доброволець 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Олексій Вагнер, у дорозі до лікарні помер колишній боєць 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади Максим Іващук.

Отримав поранення в живіт і перебуває в реанімації адвокат, волонтер і доброволець 20-го мотопіхотного батальйону Едмонд Саакян. Брат Едмонда Едуард Саакян поранень не отримав.

Поліція розглядає цей напад як умисне вбивство.

Правоохоронці затримали двох осіб, причетних до перестрілки, роль двох інших з’ясовують і щонайменше трьох осіб іще шукають.

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08 08 2017 10:37
ТЕГИ: Дніпро, суд
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