Уранці 11 липня біля приміщення головного управління Держгеокадастру в Житомирській області близько півтисячі учасників АТО та членів їхніх сімей влаштували акцію протесту проти призупинення видачі земельних ділянок.

Учасники АТО цікавляться, чому в Держгеокадастрі багато відмов щодо видачі земельних ділянок та вимагають скасувати постанову Кабміну №413 від 7 червня 2017 року. Бійці виступають проти призупинення видачі земельних ділянок, повідомляє "Укрінформ".

Близько 500 учасників акції зібрались спершу біля приміщення обласного Держгеокадастру відстоювати свої права, а далі вирушили перекривати трасу Київ-Чоп.

Біля повороту на село Левків Житомирського району в обід 11 липня учасники АТО перекрили трасу Київ-Чоп, повідомляє Житомир.info.

"Почали перекривати трасу близько 12:00, вже утворився затор. Машини з дітьми та маршрутки пропускають. Зараз участь в акції бере близько півсотні осіб, але люди ще продовжують з’їжджатися", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Вінницькій області підпалили шини біля сільради та розбили скло у дверях, голова сільради відмовилася вийти до протестувальників.