Учасники АТО перекрили трасу Київ-Чоп
Учасники АТО цікавляться, чому в Держгеокадастрі багато відмов щодо видачі земельних ділянок та вимагають скасувати постанову Кабміну №413 від 7 червня 2017 року. Бійці виступають проти призупинення видачі земельних ділянок, повідомляє "Укрінформ".
Близько 500 учасників акції зібрались спершу біля приміщення обласного Держгеокадастру відстоювати свої права, а далі вирушили перекривати трасу Київ-Чоп.
Біля повороту на село Левків Житомирського району в обід 11 липня учасники АТО перекрили трасу Київ-Чоп, повідомляє Житомир.info.
"Почали перекривати трасу близько 12:00, вже утворився затор. Машини з дітьми та маршрутки пропускають. Зараз участь в акції бере близько півсотні осіб, але люди ще продовжують з’їжджатися", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Вінницькій області підпалили шини біля сільради та розбили скло у дверях, голова сільради відмовилася вийти до протестувальників.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа