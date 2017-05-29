На Вінничині АТОшники підпалили шини під сільрадою через земельний конфлікт, - ФОТО

У Вінницькій області підпалили шини біля сільради та розбили скло у дверях, голова сільради відмовилася вийти до протестувальників.

У с. Козятин Вінницької області стався конфлікт між учасниками АТО і сільською радою, причиною стала суперечка з приводу земельної ділянки, якою користувалася сім'я загиблого бійця АТО, повідомили на сайті ГУ Нацполіції Вінницької обл.

На земельну ділянку одночасно претендують сім'я загиблого бійця і сільрада.

АТОшників, які прийшли до сільради, у приміщення не впустили, тоді вони вибили скло на вхідних дверях і підпалили шини.

За словами учасників АТО, сільрада незаконно забрала земельну ділянку, яка належала родині загиблого бійця, інформує місцеве видання "Вінниця.info".

"Нещодавно наша сім'я взялася переоформляти спадщину. Неподалік від сільради будинок і земельна ділянка. Цю землю видали ще в 1947 році. Але коли дійшла справа до оформлення права власності, голова сільради повідомила, що це не наша земля, а земля сільської громади, і тут буде дитячий садок. Зараз сільський голова відмовляється з нами спілкуватися", - розповідає Аліна Ковальчук, дружина військового Нацгвардії, який втратив сина в АТО.

До сільради прибув наряд поліції, зараз тут правопорядок забезпечують 15 співробітників поліції. Слідчо-оперативна група документує факт правопорушення.

У діях учасників вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Такий злочин карається штрафом до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що законопроект про ринок землі буде дозволяти її купівлю-продаж тільки фізичним особам з українським громадянством.