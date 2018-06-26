ПОЛІТИКА НОВИНИУгорщина у вівторок голосувала проти виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Угорщина єдина з країн ЄС проголосувала проти фіндопомоги Україні
Для виділення коштів Україні одностайності не потрібно було
Фото: з вільних джерел
Угорщина єдина з 28 країн ЄС, яка не підтримала рішення про фіндопомогу під час голосування в Раді ЄС. Для виділення коштів Україні одностайності не потрібно було, достатньо було двох третин голосів, свідчать дані голосування Ради ЄС, інформує Європейська правда.
Після сьогоднішнього рішення Європейська комісія, консультуючись із Радою ЄС, підготує меморандум про надання фінансової допомоги. Меморандум потребує ратифікації українського парламенту.
Формальне законодавче рішення ЄС не відкриває шлях до негайного надання 1 мільярда євро. Це станеться після виконання умов, які будуть прописані в меморандумі.
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26 06 2018 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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