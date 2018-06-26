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Угорщина єдина з країн ЄС проголосувала проти фіндопомоги Україні

Для виділення коштів Україні одностайності не потрібно було
Угорщина у вівторок голосувала проти виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.
Угорщина єдина з країн ЄС проголосувала проти фіндопомоги Україні Фото: з вільних джерел

Угорщина єдина з 28 країн ЄС, яка не підтримала рішення про фіндопомогу під час голосування в Раді ЄС. Для виділення коштів Україні одностайності не потрібно було, достатньо було двох третин голосів, свідчать дані голосування Ради ЄС, інформує Європейська правда. 

Після сьогоднішнього рішення Європейська комісія, консультуючись із Радою ЄС, підготує меморандум про надання фінансової допомоги. Меморандум потребує ратифікації українського парламенту.

Формальне законодавче рішення ЄС не відкриває шлях до негайного надання 1 мільярда євро. Це станеться після виконання умов, які будуть прописані в меморандумі.

 
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26 06 2018 14:36
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