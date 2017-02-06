Угорський прем'єр назвав "оголошенням війни" слова Сороса про корупцію в країні

Орбан звинуватив неурядові організації, яких підтримує Сорос, у відсутності прозорості, та заявив, що вони діють "як мафія"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав "оголошенням війни" заяву мільярдера Джорджа Сороса про корупцію і "мафіозну державу" в Угорщині.

Орбан заявив в п'ятницю, що угорсько-американський інвестор платить "мережам агентів" неурядових організацій з метою нав'язування своєї політики, включаючи сприяння міграції в Європі та в Угорщині.

Відповідаючи на виступ Сороса в четвер у Брюсселі, Орбан заявив по державному радіо, що політика Сороса є "елітарною та антидемократичною", оскільки протистоїть угорському народу. Про це повідомляє The Associated Press.

Орбан звинуватив неурядові організації, яких підтримує Сорос, у відсутності прозорості, та заявив, що вони діють "як мафія".

Зазначимо, президент Угорщини Янош Адер підписав закон про вищу освіту з поправками, які дозволяють закрити Центральноєвропейський університет (CEU), заснований в 1991 році філантропом і мільярдером Джорджем Соросом.

Закон передбачає посилення правил для університетів з країн, що не входять в ЄС, змушуючи їх до закриття, якщо вони не мають двосторонньої угоди з країною походження.

Новий закон про вищу освіту набуде чинності в жовтні. Президент Центральноєвропейського університету заявив, що в цьому разі учбовий заклад не зможе приймати студентів після 1 січня.

Нещодавно Європейський парламент ухвалив резолюцію, що закликає ЄС запустити процедуру 7 статті проти Угорщини через серйозне погіршення верховенства права та демократії в країні.

Нагадаємо, перед парламентом Угорщини у Будапешті 21 травня пройшли масові протести проти закону, завдяки якому закривається Центральноєвропейський університет, заснований Джорджем Соросом.