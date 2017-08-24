Україна готова дати жорстку військову відсіч, якщо Росія піде в наступ, - Порошенко
Президент зазначив, що впевненій в українській армії, яка, за оцінкою європейських аналітичних центрів, перебуває в найкращій формі, ніж будь-коли, повідомляє "Українська правда".
"Україна готова дати жорстку військову відсіч агресору при його спробі піти в наступ. Але все ж таки ми виходимо з пріоритетності мирного, дипломатичного, політико-правового шляху повернення Донбасу і Криму", - сказав Порошенко.
Він повідомив, що через шість хвиль мобілізації пройшли вже 200 тисяч осіб, близько 100 тисяч пішли служити за контрактом. 130 тисяч воїнів з бойовим досвідом зараховані до мобілізаційного резерву, і в разі загострення ситуації готові швидко повернутися до строю.
"Найміцніше залізо в нашій армії – це те, з якого зроблені наші воїни", - сказав Президент.
Він повідомив, що присвоїв звання героїв України оборонцю Авдіївської промзони лейтенанту Василю Тарасюку та капітану Євгену Лоскоту, який в 2014 році зупинив рух колони російських військ в бік Щастя й підірвав себе гранатою.
Порошенко також підкреслив, що для України є надзвичайно символічною участь у параді з нагоди Дня незалежності керівників оборонних відомств і військовослужбовців Збройних Сил Великої Британії, Грузії, Естонії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії та США.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко в ході урочистих заходів до Дня незалежності держави заявив, що на цей момент перед Україною єдина дорога - широкий Євроатлантичний автобан.
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