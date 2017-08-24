В України єдина дорога - широкий Євроатлантичний автобан, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко в ході урочистих заходів до Дня незалежності держави заявив, що на цей момент перед Україною єдина дорога - широкий Євроатлантичний автобан.

"А дорога у нас одна – широкий Євроатлантичний автобан, який веде до членства в ЄС та членстві в НАТО", - сказав Порошенко в ході урочистих заходів до Дня незалежності, які транслював "112 Україна".

За його словами, угода про асоціацію з ЄС - це переконливе свідоцтво про "розрив з імперією із тією, яку Рейган назвав "імперією зла".

"Я сподіваюся, що присутній тут Джеймс Меттіс підтвердить коректність цитати", - додав Президент України.

Порошенко відзначив важливість 26 року незалежності України.

"Сьогодні начебто і не кругла дата, але 26 рік незалежності став особливим. Він виявився щедрим на декілька позитивних подій. Вони залишать свій слід у нашій історії і вплинуть на наше майбутнє. На 26 році незалежності ми успішно завершили боротьбу за ратифікацію угоди про асоціацію із Європейським Союзом. Щоб заблокувати цей процес, Москва додала ще більше зусиль", - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що саме на 26-ому році незалежності зруйновано "візову завісу".

"На 26-ому році ми вийшли із глибокого шоку і болю, випробувань, які спричинила для української економіки російська агресія. Ми відновили зростання ВВП, і подальші прогнози позитивні", - відзначив Президент.

"Про те, що найгірше й найболісніше вже позаду, можна говорити доволі впевнено. З одним лише застереженням: ми не знаємо, що в голові в того, хто сидить за поребриком і посилає до нас тих, про кого сам каже "их там нет". Найменше чого хоче Росія – це успішної України. Хоча вона взагалі ніякої України не сприймає. Тому в кремлівських лабораторіях то Новоросію видумають, то, як зовсім нещодавно, Малоросію", - сказав президент.

"У "кремлівських" лабораторіях то "Новоросію" вигадають, то проголосили "Малоросію". Ну що на це скажеш? Нехай собі, як знають, божеволіють, конають, а нам своє робити. Це рядок радянізованого Тичини, він цілком годиться як наша відповідь росіянам", - сказав Президент.

Нагадаємо, що найпершим із українських міст День незалежності розпочав святкувати Ужгород.