Україна і Франція підписали договір про Арктику

Українські вчені зможуть долучитися до проведення досліджень на французьких антарктичних і субантарктичних станціях.

Такої домовленості досягли директор Департаменту науково-технічного розвитку Міносвіти, представник уряду України в Секретаріаті договору про Антарктику Дмитро Чеберкус і Ів Френо, директор Французького полярного інституту імені Поля-Еміля Віктора, повідомляє прес-служба МОН.

"За обраними проектами ми плануємо почати двостороннє співробітництво у сфері дослідження Антарктики. Завдяки цьому наші вчені, наприклад, отримають можливість долучитися до наукових досліджень на французьких антарктичних і субантарктичних станціях. Причому це можуть бути як короткострокові проекти, так і тривалі - на термін до одного року", - зазначив Чеберкус, додавши, що українські вчені вже зацікавилися двома проектами з досліджень на архіпелазі Кергелен.

Зокрема, французька сторона запропонувала Україні для співпраці ряд наукових проектів за такими напрямками, як геологія, клімат, жива природа, астрономія, сейсмологія тощо.

Ів Френо пообіцяв підтримувати публікації вчених за підсумками цих досліджень у наукових виданнях Франції.

"Це дозволить підвищити публікаційну активність українських вчених і зробити нашу антарктичну науку більш видимою для світової наукової спільноти", - відзначають у МОН.

Сторони також домовилися провести спільний науковий семінар навесні 2018 року, тематика якого буде визначена пізніше.

Як відомо, під час 40-ї консультативної наради з Договору про Антарктику, що відбулася в кінці травня 2017 року в Пекіні, Україна і Франція домовилися проводити спільні культурні заходи для популяризації досліджень в Антарктиці.