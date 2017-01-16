Україна констатувала зрив "новорічного перемир'я" бойовиками, - Оліфер

У Мінську завершилося перше у 2017 році засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на сході України.

Українська сторона констатувала, що оголошене напередодні новорічних свят перемир'я було зірвано. Досягнуті домовленості про режим припинення вогню не були виконані через бойкотування бойовиками.

"Ми наполягаємо на дотриманні всього пакету Мінських угод, в тому числі і на виході на лінію від 19 вересня 2014 року, включаючи Дебальцеве. Рішення блоку питань з безпеки - ключова складова всього Мінського процесу. Без повного і стійкого припинення вогню, без виведення всіх іноземних військових формувань і військової техніки з території України, без контролю за кордоном в ОРДЛО виборів бути не може", - повідомила у Facebook прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарія Оліфер.

Сторони також домовилися провести 18 січня відеоконференцію гуманітарної підгрупи, де продовжиться робота зі звільнення заручників.

"Ми з жалем відзначаємо, що з боку ОРЛО робота КПВВ "Золоте" залишається заблокованою. Крім того, незважаючи на те, що у 2016 році Україна збільшила максимально допустиму вагу продуктів, дозволену для ввезення на непідконтрольні території Донбасу з 50 до 75 кг, представники ОРДО обмежили ввезення продуктів до 50 кг на одну людину. При цьому зі свого боку ми готові допустити експертів міжнародних організацій до огляду моста в Станиці Луганській для огляду з метою подальшого ремонту цього мосту", - повідомила Оліфер.

За її словами, ТКГ позитивно оцінила відновлення постачання води в Луганській області, яке стало можливим після погашення частини заборгованості. Оліфер зазначила, що в розрахунках за воду бере участь підприємство, зареєстроване на підконтрольній Україні території, всі операції здійснюються виключно в рамках українського правового поля.

Під час сьогоднішнього засідання українська сторона привітала початок австрійського головування в ОБСЄ і подякувала Німеччині за її роботу.

"Ми сподіваємося, що внесок Австрії у врегулювання ситуації на Донбасі буде серйозним і вагомим", - додала Оліфер.

Нагадаємо, що останнє у 2016 році засідання контактної групи відбулося 21 грудня. Протягом нього сторони погодили терміни введення режиму припинення вогню на час новорічних свят. Обговорювали також чотири нових ділянки розведення сил і техніки в зоні АТО.