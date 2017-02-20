Україна має посилити реформи в пам’ять про загиблих на Майдані, - США

США висловили свою підтримку в цих зусиллях.

Державний департамент США закликав керівництво України посилити боротьбу з корупцією та прискорити реформи в пам’ять про загиблих на Майдані.

Про це йдеться в заяві Державного секретаріату США з нагоди третьої річниці трагічних подій під час Революції гідності.

У заяві зазначається, що "Україна зробила значний прогрес відтоді, але багато чого ще слід зробити, щоб виконати обіцянки Майдану".

"Сполучені Штати закликають лідерів України активізувати зусилля щодо боротьби з корупцією та проведення політичних і економічних реформ, і віддати таким чином шану тим, хто віддав своє життя для кращого, більш демократичного майбутнього України", - сказано у заяві.

Нагадаємо, у центрі Києва впродовж 18-20 лютого вшановували пам'ять жертв трагічних подій 2014 року. Сотні учасників тодішніх подій прийшли до меморіалу Героям Небесної Сотні, на Майдані провели віче.