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Україна має посилити реформи в пам’ять про загиблих на Майдані, - США

США висловили свою підтримку в цих зусиллях.
Державний департамент США закликав керівництво України посилити боротьбу з корупцією та прискорити реформи в пам’ять про загиблих на Майдані.
Україна має посилити реформи в пам’ять про загиблих на Майдані, - США Фото: AP

Про це йдеться в заяві Державного секретаріату США з нагоди третьої річниці трагічних подій під час Революції гідності.

У заяві зазначається, що "Україна зробила значний прогрес відтоді, але багато чого ще слід зробити, щоб виконати обіцянки Майдану".

"Сполучені Штати закликають лідерів України активізувати зусилля щодо боротьби з корупцією та проведення політичних і економічних реформ, і віддати таким чином шану тим, хто віддав своє життя для кращого, більш демократичного майбутнього України", - сказано у заяві.

Нагадаємо, у центрі Києва впродовж 18-20 лютого вшановували пам'ять жертв трагічних подій 2014 року. Сотні учасників тодішніх подій прийшли до меморіалу Героям Небесної Сотні, на Майдані провели віче.

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