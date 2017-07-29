Україна на 20% збільшила запаси газу, ніж в минулому році
"Перезимуємо. Сьогодні вранці запаси газу в сховищах перетнули позначку - 13 млрд, це на 20% більше, ніж минулого року", - написав радник міністра енергетики та вугільної промисловості України Максим Білявський на свой сторінці у Facebook.
Як повідомлялося, станом на 22 липня 2017 року українські сховища поповнилися на 4 млрд 574,87 млн куб. м – з 8 млрд 100,43 млн куб. м до 12 млрд 675,3 млн. куб. м.
Затверджений Кабінетом Міністрів план заходів з підготовки ПЕК до осінньо-зимового періоду 2017/2018 років передбачає, що Україна до 1 листопада 2017 року має накопичити в ПСГ 17 млрд куб. м газу.
У 2016 році сумарний відбір газу зі сховищ перевищив його закачування на 2 млрд куб. м. Відбір за підсумками року становив 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачування – 6 млрд 388,74 млн куб. м.
У січні-2017 відбір газу із ПСГ становив 2 млрд 101,84 млн куб. м, у лютому – 1 млрд 571,33 млн куб. м, у березні – 95,1 млн куб. м (закачування – 144,71 млн куб. м, відбір – 239,81 млн куб. м). У квітні запаси газу в ПСГ поповнилися на 217,82 млн куб. м (закачування – 430,69 млн куб. м газу, відбір – 212,87 млн куб. м), у травні – на 1 млрд 607,57 млн куб. м, в червні – на 1 млрд 496,4 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Наглядова рада національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" дозволила правлінню компанії укласти рамкові договори на поставку і прийом газу ще з двома європейськими газовими трейдерами - Vattenfall Energу і Trafigura Trading.
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