"Нафтогазу" дозволили погодити постачання газу з ще двома європейськими компаніями

Орієнтовна вартість газу, який може бути закуплений в Vattenfall Energу становить 105,9 млрд грн, а у Trafigura Trading - 100,9 млрд грн

Наглядова рада національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" дозволила правлінню компанії укласти рамкові договори на поставку і прийом газу ще з двома європейськими газовими трейдерами — Vattenfall Energу і Trafigura Trading.

"Наглядова рада дала згоду на вчинення Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" великої угоди, а саме: укладення Рамкової угоди про постачання і прийом природного газу та Додаткової угоди про внесення змін до Рамковий договір між компанією і Vattenfall Energy Trading GmbH і Trafigura Trading ( Europe) Sarl", - повідомляється у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, пише УНІАН.

Орієнтовна вартість газу, який може бути закуплений в Vattenfall Energу становить 105,9 млрд грн, а у Trafigura Trading - 100,9 млрд грн.

Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у "Газпрому". В цілому за 2015 рік країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Росії.

У 2016 році "Нафтогаз" імпортував з європейського ринку 8,2 млрд куб. м газу, що на 11% менше, ніж в попередньому році.

Для закупівлі газу в ЄС "Нафтогаз" використовує кошти за кредитною лінією ЄБРР в розмірі 300 млн доларів.

Нагадаємо, "Нафтогаз" може відновити закупівлі газу у "Газпрому" після імплементації рішення Стокгольмського арбітражу.