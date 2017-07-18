"Нафтогазу" дозволили погодити постачання газу з ще двома європейськими компаніями
"Наглядова рада дала згоду на вчинення Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" великої угоди, а саме: укладення Рамкової угоди про постачання і прийом природного газу та Додаткової угоди про внесення змін до Рамковий договір між компанією і Vattenfall Energy Trading GmbH і Trafigura Trading ( Europe) Sarl", - повідомляється у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, пише УНІАН.
Орієнтовна вартість газу, який може бути закуплений в Vattenfall Energу становить 105,9 млрд грн, а у Trafigura Trading - 100,9 млрд грн.
Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у "Газпрому". В цілому за 2015 рік країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Росії.
У 2016 році "Нафтогаз" імпортував з європейського ринку 8,2 млрд куб. м газу, що на 11% менше, ніж в попередньому році.
Для закупівлі газу в ЄС "Нафтогаз" використовує кошти за кредитною лінією ЄБРР в розмірі 300 млн доларів.
Нагадаємо, "Нафтогаз" може відновити закупівлі газу у "Газпрому" після імплементації рішення Стокгольмського арбітражу.
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