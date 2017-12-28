Україна не передавала ОРДЛО свідка у справі MH17, – Грицак

В СБУ підтвердили інформацію про те, що у списках на обмін бойовиками було заявлено людину, яка нібито мала відношення до збитого "Боїнга"

Українська сторона не передавала ОРДЛО в рамках процесу обміну заручниками свідка у справі про збиття малазійського "Боїнга" MH17 в небі над Донбасом влітку 2014 року.

Україна, Шахтарськ, 17 липня 2014 року. Поблизу міста Шахтарськ Донецької області російські ППО збили "Боїнг-777" малайзійських авіаліній, який виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур. У катастрофі загинули усі 280 пасажирів і 15 членів екіпажу. На борту перебували 80 дітей. Фото: AFP

"Стороною ОРДЛО була заявлена людина, яка дійсно проходить як свідок у справі про збиття малазійського "Боїнга", – заявив глава СБУ Василь Грицак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи інформацію про те, що в списках на обмін бойовиками було заявлено людину, яка нібито мала відношення до збитого "Боїнга".

При цьому глава СБУ підкреслив: "Звичайно ж, ми не віддали цю людину. Він залишився у нас. Ми не могли це зробити за жодних обставин".