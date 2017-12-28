CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнська сторона не передавала ОРДЛО в рамках процесу обміну заручниками свідка у справі про збиття малазійського "Боїнга" MH17 в небі над Донбасом влітку 2014 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна не передавала ОРДЛО свідка у справі MH17, – Грицак
В СБУ підтвердили інформацію про те, що у списках на обмін бойовиками було заявлено людину, яка нібито мала відношення до збитого "Боїнга"
Україна, Шахтарськ, 17 липня 2014 року. Поблизу міста Шахтарськ Донецької області російські ППО збили "Боїнг-777" малайзійських авіаліній, який виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур. У катастрофі загинули усі 280 пасажирів і 15 членів екіпажу. На борту перебували 80 дітей. Фото: AFP
"Стороною ОРДЛО була заявлена людина, яка дійсно проходить як свідок у справі про збиття малазійського "Боїнга", – заявив глава СБУ Василь Грицак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи інформацію про те, що в списках на обмін бойовиками було заявлено людину, яка нібито мала відношення до збитого "Боїнга".
При цьому глава СБУ підкреслив: "Звичайно ж, ми не віддали цю людину. Він залишився у нас. Ми не могли це зробити за жодних обставин".
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 74 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.
Нагадаємо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту знаходилися 298 осіб, всі вони загинули.
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28 12 2017 16:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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