Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Україна не передавала ОРДЛО свідка у справі MH17, – Грицак

В СБУ підтвердили інформацію про те, що у списках на обмін бойовиками було заявлено людину, яка нібито мала відношення до збитого "Боїнга"
Українська сторона не передавала ОРДЛО в рамках процесу обміну заручниками свідка у справі про збиття малазійського "Боїнга" MH17 в небі над Донбасом влітку 2014 року.
Україна не передавала ОРДЛО свідка у справі MH17, – Грицак Україна, Шахтарськ, 17 липня 2014 року. Поблизу міста Шахтарськ Донецької області російські ППО збили "Боїнг-777" малайзійських авіаліній, який виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур. У катастрофі загинули усі 280 пасажирів і 15 членів екіпажу. На борту перебували 80 дітей. Фото: AFP

"Стороною ОРДЛО була заявлена людина, яка дійсно проходить як свідок у справі про збиття малазійського "Боїнга", –  заявив глава СБУ Василь Грицак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи інформацію про те, що в списках на обмін бойовиками було заявлено людину, яка нібито мала відношення до збитого "Боїнга".

При цьому глава СБУ підкреслив: "Звичайно ж, ми не віддали цю людину. Він залишився у нас. Ми не могли це зробити за жодних обставин".

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 74 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.

Нагадаємо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту знаходилися 298 осіб, всі вони загинули.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2017 16:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Пан Веган": як ветеран АТО запустив стартап, повернувшись з війни

"Пан Веган": як ветеран АТО запустив стартап, повернувшись з війни

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.