Обмін полоненими завершився: українська сторона отримала 74 заручників

Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні луганських терористів, ще 58 – у полоні донецьких бойовиків

74 заручники, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу, звільнені і перебувають на підконтрольній Україні території.

Про це заявила нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко.

"Добрі новини, про які вже можна говорити. Процес обміну завершився. Українська сторона отримала 74 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу. Вони повертаються додому!", – зазначила політик на своїй сторінці Facebook.

Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні луганських терористів, ще 58 – у полоні донецьких бойовиків. Україна мала передати бойовикам 306 осіб, однак частина із них відмовилась повертатись на окуповані території.

Зокрема полонених приїхав зустріти Президент Петро Порошенко.

Як відомо, станом на 14:00 біля КПВВ "Майорське" так звана "ЛНР" уже передала українській стороні 16 українців, яких утримувала на окупованій території.

За даними "Громадського ТБ", серед звільнених з полону "ЛНР" – Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, Валентин Богдан та Едуард Неделяєв.

Ультраса луганської "Зорі" Владислава Овчаренка засудили до 17 років в’язниці, його друг Артем Ахмеров отримав 13 років колонії суворого режиму. Їх звинуватили у "шпигунстві на користь України".

Блогер Едуард Неделяєв, який мав проукраїнську позицію та іронічно писав про життя на окупованій чатсині Луганщини, зник у листопаді 2016 року. Контрактник Валентин Богдан потрапив у полон до бойовиків взимку 2016 року.