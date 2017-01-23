Україна не робить того, що вимагається для забезпечення миру, - Фійон
Про це Фійон сказав журналістам у Берліні після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомляє Reuters.
Він заявив, що з боку Росії потрібні певні дії перед тим, як санкції можуть бути скасовані, але додав, що Україна також не робить того, що вимагається для забезпечення миру.
"Я переконаний, що економічні санкції є повністю неефективними", - заявив Фійон. "Ми повинні знайти інший спосіб для розмови", - додав Фійон.
При цьому Фійон сказав: "Я не хочу, щоб Трамп розмовляв з Росією за наш рахунок. Це завдавало би шкоди Європі, якщо Трамп переступатиме через наші голови, що є доволі ймовірним".
Відзначимо, що Фійон представляє французьких консерваторів з партії "Республіканці", які виступають за посилення співпраці з Росією, в тому числі щодо Сирії. Він неодноразово критикував президента Франсуа Олланда за його жорстку позицію щодо Росії.
Нагадаємо, що колишнього прем'єр-міністра Франції Франсуа Фійона, лідера праймеріз французьких ультраправих, у суботу, 14 січня, офіційно оголосили кандидатом на посаду президента Франції.
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