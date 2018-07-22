Україна планує санкції щодо причетних до розподілу радіочастот у Криму, – Костинський
Про це Костинський заявив в ефірі "Радіо Крим.Реалії".
"Ми зібрали усю інформацію, де у Криму мовлять російські радіостанції і канали – про їхніх керівників, власників, про всіх чиновників, які розподіляли частоти між цими радіостанціями. Це 500 сторінок великого документа, фінальну версію якого ми незабаром плануємо презентувати. Усі ці люди отримають по заслугах", – заявив Костинський.
За його словами, Нацтелерадіо співпрацює з прокуратурою АРК, СБУ, Міністерством юстиції, МЗС, Міністерством інформаційної політики в цьому питанні.
"Це наш спільний проект, ... десь у вересні ми зможемо його повноцінно представити", – додав він.
Нагадаємо, раніше Костинський повідомив, що з жовтня 2018 року українські ЗМІ, які ведуть мовлення на окуповані території Донецької й Луганської областей, а також на територію анексованого Криму, вестимуть програми на 75% українською мовою.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії