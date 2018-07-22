Україна планує санкції щодо причетних до розподілу радіочастот у Криму, – Костинський

Нацтелерадіо співпрацює в цьому питанні з прокуратурою АРК, СБУ, Міністерством юстиції, МЗС і Мінінформполітики

За словами члена Нацради з питань телерадіомовлення Сергія Костинського, Україна планує запровадити санкції щодо всіх причетних до розподілу радіочастот в окупованому Росією Криму.

Про це Костинський заявив в ефірі "Радіо Крим.Реалії".

"Ми зібрали усю інформацію, де у Криму мовлять російські радіостанції і канали – про їхніх керівників, власників, про всіх чиновників, які розподіляли частоти між цими радіостанціями. Це 500 сторінок великого документа, фінальну версію якого ми незабаром плануємо презентувати. Усі ці люди отримають по заслугах", – заявив Костинський.

За його словами, Нацтелерадіо співпрацює з прокуратурою АРК, СБУ, Міністерством юстиції, МЗС, Міністерством інформаційної політики в цьому питанні.

"Це наш спільний проект, ... десь у вересні ми зможемо його повноцінно представити", – додав він.

Нагадаємо, раніше Костинський повідомив, що з жовтня 2018 року українські ЗМІ, які ведуть мовлення на окуповані території Донецької й Луганської областей, а також на територію анексованого Криму, вестимуть програми на 75% українською мовою.