Україна провела випробування крилатої ракети вітчизняного виробництва

Україна провела успішне перше випробування нової крилатої ракети вітчизняного виробництва.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після завершення випробувань, йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що крилата ракета наземного базування здатна точно уражати наземні та морські цілі.

"Під час випробувань, які відбулись успішно, перевірялися льотні характеристики та робота систем ракети", - заявив Турчинов.

Ракета є повністю українською розробкою конструкторів державного підприємства "ДержККБ "Луч" у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами ОПК України.

РНБО України, яка координує національну ракетну програму, поставила задачу "розробити комплекси крилатих ракет не тільки наземного, але і також морського та повітряного базування".

"Дальність дії наших крилатих ракет та їх бойове спорядження не суперечать підписаним Україною міжнародним угодам для такого виду зброї", - додав Турчинов.

"Для України це дуже важлива подія, тому що після тотального роззброєння української армії відповідно до Будапештського Меморандуму, на озброєнні Збройних Сил України не залишилося жодної крилатої ракети", - повідомив О. Турчинов.

"Сьогоднішніми випробуваннями ми відкрили новий етап ракетної програми, відповідно до якого наші Збройні Сили повинні отримати потужні високоефективні крилаті ракети, здатні на великій відстані точно вражати ворожі цілі", - Турчинов.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про державне оборонне замовлення на 2018-220 роки.

