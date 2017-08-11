Україна розірвала військові відносини з Росією
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, інформують Українські новини.
Нагадаємо, що дана угода була підписана 8 лютого 1995 року і набула чинності з дня підписання.
Згідно з документом, взаємні поставки озброєння, військової техніки, військового майна, комплектуючих виробів і запасних частин, організація ремонту та надання послуг військового призначення здійснювалися за узгодженими переліками і укладеними договорами.
Поставки озброєння і військової техніки, військового майна, комплектуючих виробів і запасних частин, ремонт і послуги військового призначення, виконання робіт із сервісного обслуговування і ремонту озброєння і військової техніки здійснювалися за договорами (в тому числі між управліннями міністерств оборони), які замовлялися підприємствами промисловості і іншими уповноваженими організаціями відповідно до чинного законодавства сторін.
Відзначимо, що 18 жовтня Кабмін припинив дію угоди з Російською Федерацією про збереження спеціалізації підприємств, що беруть участь у виробництві військової продукції.
Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за запитом СБУ запровадило санкції проти 18 російських компаній.
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