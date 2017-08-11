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Україна розірвала військові відносини з Росією

Кабмін припинив дію угоди з Росією про військову техніку
Кабінет Міністрів припинив дію міжурядової угоди з Російською Федерацією про порядок взаємних поставок озброєння і військової техніки, комплектуючих виробів і запасних частин, організації ремонту та надання послуг військового призначення.
Україна розірвала військові відносини з Росією Фото: Українська правда

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, інформують Українські новини.

Нагадаємо, що дана угода була підписана 8 лютого 1995 року і набула чинності з дня підписання.

Згідно з документом, взаємні поставки озброєння, військової техніки, військового майна, комплектуючих виробів і запасних частин, організація ремонту та надання послуг військового призначення здійснювалися за узгодженими переліками і укладеними договорами.

Поставки озброєння і військової техніки, військового майна, комплектуючих виробів і запасних частин, ремонт і послуги військового призначення, виконання робіт із сервісного обслуговування і ремонту озброєння і військової техніки здійснювалися за договорами (в тому числі між управліннями міністерств оборони), які замовлялися підприємствами промисловості і іншими уповноваженими організаціями відповідно до чинного законодавства сторін.

Відзначимо, що 18 жовтня Кабмін припинив дію угоди з Російською Федерацією про збереження спеціалізації підприємств, що беруть участь у виробництві військової продукції.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за запитом СБУ запровадило санкції проти 18 російських компаній.

 
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08 11 2017 13:36
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