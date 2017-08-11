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Україна ввела санкції проти 18 російських компаній

Санкції набудуть чинності 9 грудня
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за запитом СБУ запровадило санкції проти 18 російських компаній.
Україна ввела санкції проти 18 російських компаній Фото: expres.ua

Відповідні накази № 1582 та № 1583 відомство прийняло 30 жовтня, - повідомляє "Новий час".

Як йдеться в документах, санкції введені "за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки України".

Все під санкції потрапили 18 компаній, серед яких: Білгородський холодокомбінат, Торговий дім Донспецстрой, Мікас, Група компаній " Пенетрон-Росія, Торговий дім Пенетрон-Росія, Пенетрон-експорт, Волма-ВТР, Завод гідроізоляційних матеріалів Пенетрон, Лолі-пак експорт, Снек-груп, Торговий дім Аромадон, Торговий дім Старфуд-південь, МК-метиз, Стройсервис, Волма — маркетинг, Народний пластик, ІП Мірошникова Ірина Володимирівна, а також один з найбільших постачальників антрациту в Україну - Южтранс.

Згідно з документами, "тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України" щодо фігурантів списку набуде чинності через 40 днів (9 грудня 2017 року).

Нагадаємо, Рада ЄС офіційно продовжила санкції проти фізичних осіб та компаній, причетних до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Обмежувальні заходи продовжено стосовно 149 осіб та 38 компаній. Індивідуальні санкції полягають в обмеженні на в’їзд до та замороженні активів.


 

 

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08 11 2017 08:54
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