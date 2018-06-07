Україна розпочала пошуки нафти і газу у Чорному морі, - Держгеології

Державна служба геології та надр України заявила про початок чергових пошуків нафти і газу в Чорному морі.

"6 липня 2018 року в Одесі відбудеться вихід у рейс єдиного в Україні науково-дослідного судна "Искатель", яке буде здійснювати роботи з пошуку нафти і газу на північно-західному шельфі Чорного моря", - повідомив т.в.о. голови Держслужби геології і надр Олег Кирилюк у Facebook.

Сейсморозвідувальні і геохімічні роботи проводитимуть упродовж 15 днів у межах Кілійсько-Зміїного уступу і Криловського прогину, район робіт - північно-західний шельф Чорного моря.

""Искатель" - унікальне судно для виконання сейсморозвідувальних робіт як звичайної середньочастотної модифікації, так і високороздільної (високочастотної). Низький рівень шуму двигунів забезпечує високу якість сейсмічного матеріалу і його геологічну інформативність. Нагадаю, в 2015 році було відновлено фінансування морських робіт, і після трьох років сухого відстою здійснено поточний ремонт та докове обстеження", - додав Кирилюк.

Він також зазначив, що південний регіон - найменш вивчений і один із перспективних, при цьому шельф Чорного моря освоєно на 4%. Зокрема, за інформацією вчених, запаси газу становлять не менш ніж 40 млрд кубометрів газу на площі 7 тис. кв. м.

Нагадаємо, минулого року Президент Петро Порошенко підписав закон, який передбачає надходження 5% рентних платежів від видобутку нафти і газу у місцеві бюджети.