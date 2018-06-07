Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна розпочала пошуки нафти і газу у Чорному морі, - Держгеології

Сейсморозвідувальні та геохімічні роботи триватимуть 15 днів
Державна служба геології та надр України заявила про початок чергових пошуків нафти і газу в Чорному морі.
Україна розпочала пошуки нафти і газу у Чорному морі, - Держгеології Фото: Олег Кирилюк / Facebook

"6 липня 2018 року в Одесі відбудеться вихід у рейс єдиного в Україні науково-дослідного судна "Искатель", яке буде здійснювати роботи з пошуку нафти і газу на північно-західному шельфі Чорного моря", - повідомив т.в.о. голови Держслужби геології і надр Олег Кирилюк у Facebook.

Сейсморозвідувальні і геохімічні роботи проводитимуть упродовж 15 днів у межах Кілійсько-Зміїного уступу і Криловського прогину, район робіт - північно-західний шельф Чорного моря.

""Искатель" - унікальне судно для виконання сейсморозвідувальних робіт як звичайної середньочастотної модифікації, так і високороздільної (високочастотної). Низький рівень шуму двигунів забезпечує високу якість сейсмічного матеріалу і його геологічну інформативність. Нагадаю, в 2015 році було відновлено фінансування морських робіт, і після трьох років сухого відстою здійснено поточний ремонт та докове обстеження", - додав Кирилюк.

Він також зазначив, що південний регіон - найменш вивчений і один із перспективних, при цьому шельф Чорного моря освоєно на 4%. Зокрема, за інформацією вчених, запаси газу становлять не менш ніж 40 млрд кубометрів газу на площі 7 тис. кв. м.

Нагадаємо, минулого року Президент Петро Порошенко підписав закон, який передбачає надходження 5% рентних платежів від видобутку нафти і газу у місцеві бюджети.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 07 2018 16:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.