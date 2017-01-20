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Україна сподівається на співпрацю з новою Адміністрацією Президента США, - Порошенко

Глава держави розраховує на підтримку трансатлантичної єдності
Президент Петро Порошенко зазначив, що Україна сподівається на продовження ефективної співпраці з новою адміністрацією президента Сполучених штатів Америки Дональда Трампа.
Україна сподівається на співпрацю з новою Адміністрацією Президента США, - Порошенко Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

"Ми сподіваємося на продовження ефективної кооперації між Україною і США, підтримку трансатлантичної єдності", - сказав глава держави, відповідаючи на запитання іноземних ЗМІ щодо очікувань від нової Адміністрації США, інформує прес-служба Порошенка.

Президент ще раз підкреслив, що незаконною анексією Криму і агресією на Сході України Росія порушила поствоенную глобальну систему безпеки, яка базувалася на системі Ради безпеки ООН.

Глава держави зазначив, що в існуючій ситуації НАТО є єдиним механізмом підтримання безпеки.

"Продуктивне співробітництво, включаючи співпрацю у сфері безпеки і оборонній сфері, є надзвичайно важливим для України і глобальної безпеки", - зазначив Петро Порошенко.

Нагадаємо, що інавгурація президента США Дональда Трампа проходить сьогодні 20 січня 2017 року. Дональда Трампа і віце-президента Майкла Пенса приведять до присяги.

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20 01 2017 17:40
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