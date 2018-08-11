Україна укладе "охоронну угоду" зі Вселенським патріархатом щодо Андріївської церкви
Про це Павленко повідомив в ефірі "Громадського". За його словами, Андріївська церква після передачі в користування Вселенському патріархату залишиться у власності держави.
"Також, оскільки це є пам'ятка (архітектури та монументального живопису, – ред.), буде ухвалено так звану "охоронну угоду" між державою та Вселенським патріархатом щодо використання цього об'єкта, що передбачатиме якраз збереження її як пам'ятки, умови використання, обережного поводження з іконами та всіма об'єктами історико-культурної спадщини, які перебувають у самій церкві, щодо режиму використання самої церкви і подібного", – розповів Павленко.
Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада передала Андріївську церкву в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь і обрядів.
Директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко заявив, що реконструкція церкви буде прискорена.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну"На світогляд війна може вплинути, а от на ставлення до роботи навряд. Війна може, дійсно, додати впевненості у собі. Але, якщо ти говориш, що армія дає дисципліну, значить, до цього був недисциплінований. Вважаю, що війна не може на тебе вплинути. Якщо в тебе був цей вогник у ставленні до роботи, то він і залишиться"
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку