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Україна укладе "охоронну угоду" зі Вселенським патріархатом щодо Андріївської церкви

Угода визначатиме умови використання церкви
За словами радника президента України, директора Національного інституту стратегічних досліджень Ростислава Павленка, Україна укладе зі Вселенським патріархатом "охоронну угоду" щодо Андріївської церкви, яку раніше Верховна Рада передала в користування Константинополю.
Україна укладе "охоронну угоду" зі Вселенським патріархатом щодо Андріївської церкви Фото: з відкритих джерел

Про це Павленко повідомив в ефірі "Громадського". За його словами, Андріївська церква після передачі в користування Вселенському патріархату залишиться у власності держави.

"Також, оскільки це є пам'ятка (архітектури та монументального живопису, – ред.), буде ухвалено так звану "охоронну угоду" між державою та Вселенським патріархатом щодо використання цього об'єкта, що передбачатиме якраз збереження її як пам'ятки, умови використання, обережного поводження з іконами та всіма об'єктами історико-культурної спадщини, які перебувають у самій церкві, щодо режиму використання самої церкви і подібного", – розповів Павленко.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада передала Андріївську церкву в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь і обрядів.

Директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко заявив, що реконструкція церкви буде прискорена.

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08 11 2018 22:50
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