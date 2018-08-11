Україна укладе "охоронну угоду" зі Вселенським патріархатом щодо Андріївської церкви

Про це Павленко повідомив в ефірі "Громадського". За його словами, Андріївська церква після передачі в користування Вселенському патріархату залишиться у власності держави.

"Також, оскільки це є пам'ятка (архітектури та монументального живопису, – ред.), буде ухвалено так звану "охоронну угоду" між державою та Вселенським патріархатом щодо використання цього об'єкта, що передбачатиме якраз збереження її як пам'ятки, умови використання, обережного поводження з іконами та всіма об'єктами історико-культурної спадщини, які перебувають у самій церкві, щодо режиму використання самої церкви і подібного", – розповів Павленко.