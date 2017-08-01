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Україна відновила водопостачання в окуповану Луганщину

Напередодні, підприємство отримало від водоканалу майже 6 млн грн в рахунок боргу за електроенергію
Компанія "Луганське енергетичне об'єднання" знову подає електроенергію на Попаснянський водоканал - в непідконтрольний Україні Луганськ і його околиці постачатиметься вода.
Україна відновила водопостачання в окуповану Луганщину Фото: EPA / UPG

До двадцятих чисел січня "ЛЕО" відключати водоканал не планує, хоча борги перед підприємством ще залишаються.

"Порядку 128 - 129-ти мільйонів - борг Попаснянського водоканалу, і 6 зайшло, вони вважають його так би мовити покриттям заборгованості за вересень, наскільки я знаю, ну і рахуємо десь 122-123 мільйона борг", - розповів гендиректор компанії "Луганське енергетичне об’єднання" Володимир Грицай "Громадському радіо".

Нагадаємо, що 6 січня комунальному підприємству "Попаснянський районний водоканал" було сплачено частину боргу в розмірі 10,5 млн гривень за водопостачання на не підконтрольну уряду України територію Луганської області.

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08 01 2017 15:59
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