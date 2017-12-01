CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа минулу добу в зоні проведення АТО загинув український військовий.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна втратила одного бійця на Донбасі
Ще п'ятеро отримали поранення
Фото: УНІАН
"За минулу добу в результаті бойових дій, на жаль, загинув один український військовий, ще п'ять військовослужбовців отримали поранення", - заявив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник в ході брифінгу.
Нагадаємо, у середу, 11 січня, в результаті бойових дій на Донбасі загинув один український військовий, ще четверо отримали поранення.
Також бойовики обстріляли з мінометів житловий сектор міста Красногорівка в Донецькій області, в результаті чого важко поранено місцевого жителя.
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