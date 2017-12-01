За добу в зоні АТО загинув один український військовий, чотирьох поранено
Всього за минулу добу ворог 62 рази обстрілював позиції ЗСУ.
На Маріупольському напрямку зі 120- і 82-міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Красногорівку і Мар'їнку. З гранатометів і стрілецької зброї вони вели вогонь по Павлополю, Гнутовому, Гранітному, Водяному, Новогригорівці, Широкиному, Талаківці, Мар'їнці, повідомляє штаб АТО.
На Луганському напрямку зі 122-міліметрової артилерії відкривали вогонь по Троїцькому, зі 120- і 82-міліметрових мінометів і гранатометів різних систем - по Новозванівці і Троїцькому, з озброєння БТР і великокаліберних кулеметів - по Кримському, зі стрілецької зброї - по Станиці Луганській.
На Донецькому напрямку зі 120- і 82-міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції військових у районі Авдіївки, Зайцевого, Новгородського і Троїцького. З гранатометів і стрілецької зброї стріляли по Авдіївці, Майорську, Північному, Новоселівці Другій, Залізному, Верхньоторецькому і Зайцевому. По Опитному вогонь вів снайпер, а по Авдіївці - БМП противника.
Нагадаємо, що бойовики обстріляли з мінометів житловий сектор міста Красногорівка в Донецькій області, в результаті чого важко поранено місцевого жителя.
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