Україна зобов'язана забрати з території Росії власні радіоактивні відходи
"Термін повернення матеріалів кілька разів переносили через відсутність належної інфраструктури. Спочатку на 2016 рік, а згодом - на 2018-й", - повідомив у Facebook міністр екології Остап Семерак.
Міністр уточнив, що для будівництва сховища осклованих радіоактивних відходів у 2009 році було створено державний фонд, який мали наповнювати за рахунок виробників РАВ за принципом "забруднювач платить".
"На жаль, у 2010 та 2015 роках законодавство зазнало змін. Фонд втратив можливість накопичувати кошти та розпоряджатися ними, фактично припинив існування. Сьогодні Кабмін схвалив законодавчі та бюджетні зміни, що вдосконалять фінансовий механізм поводження з радіоактивними відходами та дозволять розпочати будівництво сховища для відпрацьованого ядерного палива", - додав чиновник
Семерак наголосив, що йдеться про будівництво об’єкту для зберігання саме вивезених до Росії радіаційних відходів.
"Раніше я писав про початок будівництва в Україні Централізованого сховища, в якому будуть розміщувати відпрацьоване ядерне паливо (ЦСВЯП) з українських атомних електростанцій. Це різні об’єкти", - додав Семерак.
Нагадаємо, у червні 2015 року Верховна Рада ратифікувала договір з НАТО про перезахоронення радіоактивних відходів часів СРСР, який підписали в 2013 році.
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