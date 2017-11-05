Україна зобов'язана забрати з території Росії власні радіоактивні відходи

Україна має зобов'язання забрати з Росії відпрацьовані радіоактивні матеріали, які раніше відправляла на переробку та 20-річне зберігання до Челябінська.

"Термін повернення матеріалів кілька разів переносили через відсутність належної інфраструктури. Спочатку на 2016 рік, а згодом - на 2018-й", - повідомив у Facebook міністр екології Остап Семерак.

Міністр уточнив, що для будівництва сховища осклованих радіоактивних відходів у 2009 році було створено державний фонд, який мали наповнювати за рахунок виробників РАВ за принципом "забруднювач платить".

"На жаль, у 2010 та 2015 роках законодавство зазнало змін. Фонд втратив можливість накопичувати кошти та розпоряджатися ними, фактично припинив існування. Сьогодні Кабмін схвалив законодавчі та бюджетні зміни, що вдосконалять фінансовий механізм поводження з радіоактивними відходами та дозволять розпочати будівництво сховища для відпрацьованого ядерного палива", - додав чиновник

Семерак наголосив, що йдеться про будівництво об’єкту для зберігання саме вивезених до Росії радіаційних відходів.

"Раніше я писав про початок будівництва в Україні Централізованого сховища, в якому будуть розміщувати відпрацьоване ядерне паливо (ЦСВЯП) з українських атомних електростанцій. Це різні об’єкти", - додав Семерак.

Нагадаємо, у червні 2015 року Верховна Рада ратифікувала договір з НАТО про перезахоронення радіоактивних відходів часів СРСР, який підписали в 2013 році.