СПОРТ НОВИНИУкраїнський спортсмен Олег Верняєв переміг на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець Верняєв став чемпіоном на етапі Кубку світу в Лондоні
Раніше Верняєв отримав титул "Спортсмен року-2016" в рамках всеукраїнського проекту "Людина року"
Фото: AFP
"Олег Верняєв - переможець етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві, змагання якого відбулись в Лондоні", - повідомив Національний олімпійський комітет України.
Раніше Верняєв отримав титул "Спортсмен року-2016" в рамках всеукраїнського проекту "Людина року".
Нагадаємо, 20 березня в німецькому Штуттгарті завершився етап Кубка світу зі спортивної гімнастики, де перемогу в багатоборстві здобув Олег Верняєв.
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09 04 2017 11:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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