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Українець Верняєв став чемпіоном на етапі Кубку світу в Лондоні

Раніше Верняєв отримав титул "Спортсмен року-2016" в рамках всеукраїнського проекту "Людина року"
Український спортсмен Олег Верняєв переміг на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві.
Українець Верняєв став чемпіоном на етапі Кубку світу в Лондоні Фото: AFP

"Олег Верняєв - переможець етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві, змагання якого відбулись в Лондоні", - повідомив Національний олімпійський комітет України.

Раніше Верняєв отримав титул "Спортсмен року-2016" в рамках всеукраїнського проекту "Людина року".

Нагадаємо, 20 березня в німецькому Штуттгарті завершився етап Кубка світу зі спортивної гімнастики, де перемогу в багатоборстві здобув Олег Верняєв.

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09 04 2017 11:42
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