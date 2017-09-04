Українець Верняєв став чемпіоном на етапі Кубку світу в Лондоні Раніше Верняєв отримав титул "Спортсмен року-2016" в рамках всеукраїнського проекту "Людина року"

Український спортсмен Олег Верняєв переміг на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві.

Фото: AFP

"Олег Верняєв - переможець етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві, змагання якого відбулись в Лондоні", - повідомив Національний олімпійський комітет України. Раніше Верняєв отримав титул "Спортсмен року-2016" в рамках всеукраїнського проекту "Людина року". Нагадаємо, 20 березня в німецькому Штуттгарті завершився етап Кубка світу зі спортивної гімнастики, де перемогу в багатоборстві здобув Олег Верняєв.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію