Україні варто продовжити дію закону про особливий статус Донбасу, - Волкер

Він вважає, що більше шкоди від припинення дії закону аніж від її продовження

Україна опиниться у невигідній ситуації, якщо не продовжить дію закону про особливий статус Донбасу.

"Я розумію розчарування українських законодавців і суспільства. Вони робили необхідні кроки, такі як прийняття цього закону про особливий статус та закону про амністію. Натомість, Росія не зробила нічого для завершення конфлікту та виведення військ" – заявив спеціальний представник Держдепу США у справах України Курт Волкер в інтерв'ю Голосу Америки.

На його думку, закон було прийнято, але не було застосування цього закону.

"На сьогодні немає і особливого статусу. Він запрацює тільки за тих умов, коли буде домовленість, коли Росія виведе війська та будуть проведені місцеві вибори" – додає спецпредставник США.

Втім, він вважає, що більше шкоди від припинення дії закону аніж від її продовження.

"Я не бачу жодної шкоди у продовженні дії закону. Нічого не зміниться від сьогодні і до того дня, коли дію закону вже буде продовжено. Думаю, в цьому немає шкоди. Натомість, Росія використовуватиме зупинення дії закону як причину скаржитись на Україну. Там скажуть, що Україна не хоче виконувати Мінські угоди. Тому просто не давайте Росії цього аргументу. Продовження дії закону нічого насправді не змінить" – впевнений Волкер.

Також, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що Україна має право відкривати вогонь на власній території.