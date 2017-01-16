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Українка увійшла до списку найкращих ілюстраторів світу

Ярмарка відбулась в Італії
Художниця Анна Сарвіра потрапила до списку ярмарку дитячої книги в Болоньї, куди щороку відбирають 75 найкращих ілюстраторів для демонстрації робіт.
Українка увійшла до списку найкращих ілюстраторів світу Анна Сарвіра. Фото: kazkarka.com

Анна Сарвіра художниця та ілюстраторка, що співпрацювала з виданням "Грані-Т", проілюструвавши твори "Мишкові Миші" Галини Вдовиченко, "Неслухняний дідусь" і "Казки Індокитаю" Міхаїла Яснова, "Пуп Землі, або Як Даринка світ рятувала" Тетяни Щербаченко.

Крім того, вона є засновницею клубу Pictoric, що об'єднує українських ілюстраторів з метою створення нових проектів та популяризації робіт, повідомляє Art Ukraine.

Нагадаємо, що художник з Івано-Франківська Сергій Петлюк виграв у Лондоні 20 тис фунтів.

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16 01 2017 18:58
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