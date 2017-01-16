CУСПІЛЬСТВО НОВИНИХудожниця Анна Сарвіра потрапила до списку ярмарку дитячої книги в Болоньї, куди щороку відбирають 75 найкращих ілюстраторів для демонстрації робіт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка увійшла до списку найкращих ілюстраторів світу
Ярмарка відбулась в Італії
Анна Сарвіра. Фото: kazkarka.com
Анна Сарвіра художниця та ілюстраторка, що співпрацювала з виданням "Грані-Т", проілюструвавши твори "Мишкові Миші" Галини Вдовиченко, "Неслухняний дідусь" і "Казки Індокитаю" Міхаїла Яснова, "Пуп Землі, або Як Даринка світ рятувала" Тетяни Щербаченко.
Крім того, вона є засновницею клубу Pictoric, що об'єднує українських ілюстраторів з метою створення нових проектів та популяризації робіт, повідомляє Art Ukraine.
Нагадаємо, що художник з Івано-Франківська Сергій Петлюк виграв у Лондоні 20 тис фунтів.
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