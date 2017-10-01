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Українка за походженням стане міністром закордонних справ Канади

Христя Фріланд деякий час працювала в Україні
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо проведе кадрові перестановки в своєму уряді. МЗС Канади очолить Христя Фріланд, матір якої - українка.
Українка за походженням стане міністром закордонних справ Канади Фото:cbc.ca

Фріланд з листопада 2015 року є міністром міжнародної торгівлі Канади.

Христя Фріланд народилася 8 лютого 1968 року, починала кар'єру як журналістка, в 1990-х працювала в Україні як стрінгер Financial Times, The Washington Post і The Economist, - повідомляє CBC News.

Потім займала різні редакторські посади в виданнях Financial Times, Globe and Mail і Thomson Reuters. У 2013 році була обрана до парламенту Канади.

З березня 2014 року Фріланд є серед офіційних осіб Канади, яким заборонено в'їзд у Росію.

Нагадаємо, науковець українського походження Наталка Суховерська потрапила до рейтингу "100 найвпливовіших жінок Австралії".

Як повідомляв iPress.ua, у лютому вперше за 152-річну історію Школи мистецтв Єльського університету деканом стала жінка. Очільником престижного навчального закладу стала українка Марта Кузьма.
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