Українка за походженням стане міністром закордонних справ Канади

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо проведе кадрові перестановки в своєму уряді. МЗС Канади очолить Христя Фріланд, матір якої - українка.

Фріланд з листопада 2015 року є міністром міжнародної торгівлі Канади.

Христя Фріланд народилася 8 лютого 1968 року, починала кар'єру як журналістка, в 1990-х працювала в Україні як стрінгер Financial Times, The Washington Post і The Economist, - повідомляє CBC News.

Потім займала різні редакторські посади в виданнях Financial Times, Globe and Mail і Thomson Reuters. У 2013 році була обрана до парламенту Канади.

З березня 2014 року Фріланд є серед офіційних осіб Канади, яким заборонено в'їзд у Росію.

Нагадаємо, науковець українського походження Наталка Суховерська потрапила до рейтингу "100 найвпливовіших жінок Австралії".