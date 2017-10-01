ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо проведе кадрові перестановки в своєму уряді. МЗС Канади очолить Христя Фріланд, матір якої - українка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка за походженням стане міністром закордонних справ Канади
Христя Фріланд деякий час працювала в Україні
Фото:cbc.ca
Фріланд з листопада 2015 року є міністром міжнародної торгівлі Канади.
Христя Фріланд народилася 8 лютого 1968 року, починала кар'єру як журналістка, в 1990-х працювала в Україні як стрінгер Financial Times, The Washington Post і The Economist, - повідомляє CBC News.
Потім займала різні редакторські посади в виданнях Financial Times, Globe and Mail і Thomson Reuters. У 2013 році була обрана до парламенту Канади.
З березня 2014 року Фріланд є серед офіційних осіб Канади, яким заборонено в'їзд у Росію.
Нагадаємо, науковець українського походження Наталка Суховерська потрапила до рейтингу "100 найвпливовіших жінок Австралії".
Як повідомляв iPress.ua, у лютому вперше за 152-річну історію Школи мистецтв Єльського університету деканом стала жінка. Очільником престижного навчального закладу стала українка Марта Кузьма.
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10 01 2017 18:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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