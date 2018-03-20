Українська авіакомпанія замовила п'ять Boeing 737 Max за $624 млн
Контракт передбачає поставку двох Boeing 737 Max 8 і трьох Boeing 737 Max 10 з можливістю дозамовлення ще п'яти літаків, - йдеться у прес-релізі.
Таким чином, у 2023-2024 роках у SkyUp може з'явитися до десяти літаків.
"В українській авіації угод такого масштабу не було впродовж останніх 10 років. SkyUp Airlines є першою авіакомпанією в Україні, яка підписала контракт на поставку літаків нового покоління Boeing 737 MAX і внесла перший транш", - заявили в авіакомпанії.
Профільне видання ЦТС повідомляє, що на сьогодні флот SkyUp Airlines складається з трьох літаків Boeing 737 Next Generation - два повітряні судна 2013 випуску і ще один літак Boeing 737-700NG 2002 року.
Авіакомпанія планує почати польоти в квітні 2018 року. Спочатку це будуть чартери, а з середини літа відбудуться перші регулярні рейси за маршрутами Київ-Одеса і Харків-Одеса.
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