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Українськї IT-компанії увійшли в ТОП-100 кращих аутсорсерів світу

Українська IT-індустрія знаходиться на правильному шляху
Міжнародна асоціація IAOP опублікувала щорічний рейтинг кращих у світі постачальників послуг аутсорсингу The Global Outsourcing 100, до якого увійшли 12 українських компаній.
Українськї IT-компанії увійшли в ТОП-100 кращих аутсорсерів світу Фото: SoftServe

До топ-100 кращих аутсорсерів увійшли: EPAM, Ciklum, ELEKS, Luxoft, N-iX, Miratech, Intetics, SoftServe, Softjourn, Sigma, TEAM International Services і Softengi. Серед них є як міжнародні компанії з великими представництвами в Україні, так і місцеві українські IT-проекти.

Відповідний рейтинг оприлюднений на сайті асоціації, повідомляє AIN.ua.

"Визнання IAOP для нас свідчить про те, що ми досягли важливого етапу. Той факт, що кількість українських компаній у списку зростає з кожним роком, означає, що українська IT-індустрія знаходиться на правильному шляху. Це вже третя галузь за рівнем експорту", — зазначає Андрій Павлів, CEO і співзасновник компанії N-iX, яка в цьому році вперше потрапила до рейтингу.

Раніше повідомлялося, що українська IT-компанія Readdle вийде на японський ринок.

Нагадаємо, Україна зайняла 11 місце в рейтингу країн із найкращими програмістами.

 
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20 02 2017 21:15
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