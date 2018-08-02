Українських військових на Луганщині обстріляли з території Росії - штаб АТО

У штабі антитерористичної операції заявляють про здійснення обстрілу позицій українських прикордонників у Луганській області з території Росії.

"Сьогодні, близько 12:30 поблизу населеного пункту Ушаківка на Луганщині з території Російської Федерації було здійснено провокаційний обстріл із застосуванням стрілецької зброї в напрямку підрозділів, які забезпечують охорону Державного кордону України. Військовослужбовці не постраждали. Вогонь у відповідь не відкривався", - йдеться у заяві прес-центру штабу АТО.

Там підкреслили, що подібним обстрілом був грубо порушений режим держкордону, крім того наражені до небезпеку життя українських військовослужбовців.

"У разі отримання відповідних розпоряджень і на вимогу обстановки військовослужбовці мають право застосовувати зброю для захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні угрупування збільшили кількість та інтенсивність обстрілів у бік ЗСУ.