Українських військових на Луганщині обстріляли з території Росії - штаб АТО
"Сьогодні, близько 12:30 поблизу населеного пункту Ушаківка на Луганщині з території Російської Федерації було здійснено провокаційний обстріл із застосуванням стрілецької зброї в напрямку підрозділів, які забезпечують охорону Державного кордону України. Військовослужбовці не постраждали. Вогонь у відповідь не відкривався", - йдеться у заяві прес-центру штабу АТО.
Там підкреслили, що подібним обстрілом був грубо порушений режим держкордону, крім того наражені до небезпеку життя українських військовослужбовців.
"У разі отримання відповідних розпоряджень і на вимогу обстановки військовослужбовці мають право застосовувати зброю для захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні угрупування збільшили кількість та інтенсивність обстрілів у бік ЗСУ.
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