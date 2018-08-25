Українських військових у Конго нагородили медалями за миротворчість
Ця подія є важливою для всіх національних контингентів місії ООН зі стабілізації у ДР Конго, під час якої відзначають миротворців за їх внесок у підтримання миру в гарячих точках світу, повідомляють "Українські новини".
"Протягом багатьох років наші воїни-миротворці виконували і виконують почесну і благородну місію – дають надію сотням тисяч людей в "гарячих точках" планети на їхнє мирне життя і щасливе майбутнє. Внесок українських миротворців у шляхетну справу підтримання миру в Демократичній Республіці Конго сьогодні відзначається Організацією Об'єднаних Націй врученням особового складу загону медалей "За службу миру", – зазначив під час урочистостей командир 18 окремого вертолітного загону підполковник Григорій Ситник.
Особовий склад загону виконує завдання з вогневої підтримки наземних сил, збройного супроводу, перегрупування сил, вогневої підтримки пошуково-рятувальних операцій, проведення пошуково-рятувальних операцій, десантних операцій, медичних перевезень, патрулювання і спостереження.
У штабі представництва військ ООН зазначають, що всі завдання, які ставляться керівництвом Місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго перед загоном виконуються в повному обсязі й у встановлені терміни.
"Блакитні шоломи Організації Об'єднаних Націй стали такими синонімами цінностей, як: мир і безпека для вразливих груп населення, стабільність розвитку і можливість кращого майбутнього для всіх. Внесок у досягнення цих цілей є безкорисливим і найбільш шляхетним для воїна-миротворця. Наша присутність на території ДРК забезпечує нас можливістю пліч-о-пліч виконувати почесну місію Воїна-миротворця. Українські миротворці з честю виконують благородну і водночас відповідальну місію з забезпечення миру і стабільності на конголезькій землі", – зазначив у зверненні до українських миротворців командувач місії ООН зі стабілізації у ДР Конго генерал-лейтенант Е. Р. М. Філхо.
Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими