Українських військових у Конго нагородили медалями за миротворчість

В аеропорту міста Гома в Демократичній Республіці Конго на базі 18 окремого вертолітного загону відбувся "Парад медалей".

Ця подія є важливою для всіх національних контингентів місії ООН зі стабілізації у ДР Конго, під час якої відзначають миротворців за їх внесок у підтримання миру в гарячих точках світу, повідомляють "Українські новини".

"Протягом багатьох років наші воїни-миротворці виконували і виконують почесну і благородну місію – дають надію сотням тисяч людей в "гарячих точках" планети на їхнє мирне життя і щасливе майбутнє. Внесок українських миротворців у шляхетну справу підтримання миру в Демократичній Республіці Конго сьогодні відзначається Організацією Об'єднаних Націй врученням особового складу загону медалей "За службу миру", – зазначив під час урочистостей командир 18 окремого вертолітного загону підполковник Григорій Ситник.

Особовий склад загону виконує завдання з вогневої підтримки наземних сил, збройного супроводу, перегрупування сил, вогневої підтримки пошуково-рятувальних операцій, проведення пошуково-рятувальних операцій, десантних операцій, медичних перевезень, патрулювання і спостереження.

У штабі представництва військ ООН зазначають, що всі завдання, які ставляться керівництвом Місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго перед загоном виконуються в повному обсязі й у встановлені терміни.

"Блакитні шоломи Організації Об'єднаних Націй стали такими синонімами цінностей, як: мир і безпека для вразливих груп населення, стабільність розвитку і можливість кращого майбутнього для всіх. Внесок у досягнення цих цілей є безкорисливим і найбільш шляхетним для воїна-миротворця. Наша присутність на території ДРК забезпечує нас можливістю пліч-о-пліч виконувати почесну місію Воїна-миротворця. Українські миротворці з честю виконують благородну і водночас відповідальну місію з забезпечення миру і стабільності на конголезькій землі", – зазначив у зверненні до українських миротворців командувач місії ООН зі стабілізації у ДР Конго генерал-лейтенант Е. Р. М. Філхо.



Фото: ukranews.com



Фото: ukranews.com



Фото: ukranews.com