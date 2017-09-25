Українським військовим розробили новий маскувальний костюм

У Збройних силах України створили новий маскувальний костюм для українських військових.

В новий індивідуальний маскувальний комплект входять: куртка, штани і накидка. Відзначається, що виріб буде позиціонуватися як снайперський, однак він входить у бойовий спеціальний комплект, і його будуть видавати військовослужбовцям у відповідності з їх спеціальністю.

Цей комплект розроблено після вивчення та аналізу існуючих аналогів, а також враховуючи побажання снайперів різних частин і родів військ. Про це повідомили в Головному управлінні розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ на сторінці у Facebook.

"Кишені, отвори, вентиляція, застібки та їх розміщення розроблено у відповідності з анатомічними вимогами та мобільними завданнями снайперів. Манжети рукавів продовжено, вони приховують майже всю долоню. Маскувальна сітка капюшона захищає від паразитів, добре маскує снайпера й основну частину зброї. Наявність еластичних шнурів і фіксаторів дозволяють підігнати костюм під себе", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до кінця вересня українські військові, які виконують бойові завдання в зоні АТО, будуть забезпечені новою зимовою формою. Багато змін були внесені в комплект на вимогу військових із зони АТО.

Одяг тестували на термоманекенах і після цього безпосередньо в зоні бойових дій. Також до тестування долучалися волонтери.